Colpo di scena Artime giudice applicato | la mossa di Leone e il caso Becciu

La Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato oggi che Papa Leone XIV “ha nominato, con decorrenza 13 ottobre 2025, Giudice Applicato della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano l'Eminentissimo Signor Cardinale Ángel Fernández Artime, S.D.B., Pro-Prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica”. Una nomina di non poco conto, considerate le pendenze attualmente all'ordine del giorno della Suprema corte vaticana. Su tutte spicca la decisione in merito alla richiesta di ricusazione del Promotore di Giustizia vaticano, Alessandro Diddi, presentata dai legali del cardinale Angelo Becciu e di altri imputati nel processo relativo alla gestione dei fondi della Santa Sede per la compravendita dell'ormai famigerato Palazzo di Sloane Avenue a Londra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

