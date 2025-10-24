Sei anni di reclusione per il dipendente infedele della Italiana Horo di Badia al Pino, riconosciuto come la “talpa” che partecipò alla rapina ai danni del titolare dell’azienda orafa. È la sentenza pronunciata ieri dal giudice Claudio Lara del tribunale di Arezzo. La decisione prevede anche sei anni e otto mesi di carcere per gli esecutori materiali del colpo, mentre è stata disposta l’ assoluzione per l’imputato accusato di favoreggiamento. L’uomo accusato di ricettazione dell’oro rubato è stato invece condannato a tre anni di reclusione. Il fatto risale al 28 giugno 2024, quando l’imprenditore Ugo Gronchi venne aggredito nel piazzale della ditta, mentre stava caricando in auto una verga d’oro del valore di circa 600 mila euro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Colpo all’Italiana Horo, sei anni al dipendente infedele: condannati anche i complici