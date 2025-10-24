Colpiva giovani donne con il deep fake foto sottratte sui social e atti persecutori | arrestato 39 enne
Stalking, revenge porn, molestie, accesso abusivo a sistema informatico, trattamento illecito dei dati personali e violenza privata. Con queste accuse un 39enne, del centro cittadino, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di giovani donne.La polizia di Stato del Centro operativo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le volanti hanno subito visionato le immagini di videosorveglianza di 'Città Sicura', individuando l'uomo mentre colpiva la vittima con un oggetto simile a un cutter. Il giovane ventinovenne resta in gravi condizioni - facebook.com Vai su Facebook
Reggio, arrestato 39enne per stalking e revenge porn: vittime giovani donne colpite da “deep fake” - La polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Calabria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio ... Si legge su msn.com