Colpiva giovani donne con il deep fake foto sottratte sui social e atti persecutori | arrestato 39 enne

Reggiotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stalking, revenge porn, molestie, accesso abusivo a sistema informatico, trattamento illecito dei dati personali e violenza privata. Con queste accuse un 39enne, del centro cittadino, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di giovani donne.La polizia di Stato del Centro operativo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

