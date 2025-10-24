Colpito da un malore uomo si accascia e muore in mezzo alla strada

Bresciatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Soiano del Lago nel tardo pomeriggio di giovedì 23 novembre. Un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre stava passeggiando lungo via Castellana, nel centro del paese.Erano circa le 17.30 quando l’anziano, che si stava godendo una tranquilla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

