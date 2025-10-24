Ancona, 24 ottobre 2025 – Ferito con un martello da cantiere in testa e poi sfregiato con cacciaviti e forbici mentre effettuava delle saldature a bordo della nave da crociera Viking, in costruzione all’interno dello stabilimento della Fincantieri, al porto. Vittima un saldatore di 39 anni, di origine somala, che riportò più di 50 giorni di prognosi. Ad aggredirlo sarebbero stati tre bengalesi, anche loro operai all’interno del cantiere (ditte esterne), con mansioni da elettricista. L’episodio risale al 31 agosto del 2021 e dopo le indagini della Polmare finirono tutti e quattro denunciati (somalo compreso) con l’accusa di rissa e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpito con un martello e sfregiato col cacciavite sulla nave da crociera