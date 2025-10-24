Colpaccio Lotito a mercato chiuso | contratto firmato stanotte | Lui ha solo 41 follower sui social

Colpaccio Lotito a mercato chiuso: contratto firmato stanotte Lui ha solo 41 follower sui social"> Il presidente della Lazio è sempre molto attento alle finanze, nonostante le difficoltà recenti che hanno portato al blocco. Claudio Lotito ha costruito la sua immagine di presidente della Lazio attorno a un principio chiaro: la solidità economica prima di tutto. Fin dal suo arrivo nel 2004, in un momento di grave crisi finanziaria per il club, ha impostato una gestione rigorosa, fatta di conti in ordine, taglio degli sprechi e attenzione maniacale ai bilanci. L’obiettivo è sempre stato quello di garantire sostenibilità, evitando di ripetere gli errori del passato che avevano portato la società sull’orlo del fallimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Colpaccio Lotito a mercato chiuso: contratto firmato stanotte | Lui ha solo 41 follower sui social

Argomenti simili trattati di recente

Lotito al lavoro per ottenere lo sblocco totale del mercato: Lazio, sarà rivoluzione - Il peso del bilancio al 30 giugno 2025, il sesto chiuso in passivo negli ultimi sette esercizi, si sente più degli altri: 17,1 milioni di perdita, meno 16,83 milioni di patrimonio netto e ... corrieredellosport.it scrive

Lazio, Lotito e Sarri già pensano al futuro: garanzie sul mercato di gennaio - Il ritorno di Sarri si è trasformato in valore civile dopo che ha scoperto il blocco di mercato ed è rimasto anche se «il presidente Lotito mi ha fregato», di Mau la battuta. Scrive corrieredellosport.it

Lazio, Lotito: "Blocco mercato ingiusto, norma interpretata in modo anomalo" - È sotto gli occhi di tutti: la norma è stata interpretata in un certo modo, atteso che il 1° luglio era stata abolita". Segnala sportmediaset.mediaset.it