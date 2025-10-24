Colossal Biosciences la startup che vuole riportare in vita specie estinte

L'idea di riportare in vita animali estinti sembrava fino a pochi anni fa relegata ai film di fantascienza. Oggi, invece, il concetto di de-estinzione ha preso forma concreta grazie a Colossal Biosciences, startup fondata in Texas nel 2021 da George Church, genetista di Harvard, e.

Riportare in vita il dodo, l'azienda tecnologica Colossal Biosciences ha affermato di essere sempre più vicina al traguardo - Lo scorso aprile, come vi abbiamo raccontato, la Colossal Biosciences ha invitato Wired Us in una località segreta degli Stati Uniti per vedere quelli che la stessa azienda ha definito come enocioni, ... Lo riporta wired.it