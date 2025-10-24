"> Alla vigilia di Napoli-Inter, Francesco Colonnese, doppio ex della sfida, ha parlato ai microfoni di Repubblica Napoli di un match che, a suo dire, «può finire in qualsiasi modo». L’ex difensore, che ha vestito la maglia azzurra dal 1995 al 1997 e quella nerazzurra dal 1997 al 2000, ha ricordato anche il trionfo in Coppa Uefa nel 1998 con l’Inter di Simoni e Ronaldo il Fenomeno. Sul Napoli, Colonnese non ha nascosto la propria sorpresa per la pesante sconfitta di Eindhoven: «Assolutamente no, non mi aspettavo un 6-2 così netto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Colonnese: «Napoli-Inter è aperta a ogni risultato. Rrahmani è un top player, la sua assenza pesa»