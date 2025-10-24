Colonnese | Napoli-Inter è aperta a ogni risultato Rrahmani è un top player la sua assenza pesa
"> Alla vigilia di Napoli-Inter, Francesco Colonnese, doppio ex della sfida, ha parlato ai microfoni di Repubblica Napoli di un match che, a suo dire, «può finire in qualsiasi modo». L’ex difensore, che ha vestito la maglia azzurra dal 1995 al 1997 e quella nerazzurra dal 1997 al 2000, ha ricordato anche il trionfo in Coppa Uefa nel 1998 con l’Inter di Simoni e Ronaldo il Fenomeno. Sul Napoli, Colonnese non ha nascosto la propria sorpresa per la pesante sconfitta di Eindhoven: «Assolutamente no, non mi aspettavo un 6-2 così netto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Scopri altri approfondimenti
$Colonnese: «Il Napoli ha bisogno di ritrovare sé stesso» - X Vai su X
In anteprima le illustrazioni, stampate su carta d’Amalfi e numerate, in omaggio a chi prenota una copia del volume di Michelangelo Fornaro, Passione per il fuoco presso le librerie Libreria Langella - Langella Edizioni Napoli Colonnese Libri&Altro iocisto Libr - facebook.com Vai su Facebook
Colonnese: "Troppe 4 sconfitte, qualcosa non va! Difesa? Questa la coppia per l'Inter" - Ciccio Colonnese, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Napoli deve tornare a fare il Napoli. Da tuttonapoli.net
TMW RADIO - Colonnese: "Inter, Scudetto meritato. Juventus-Napoli per il quarto posto" - Francesco Colonnese, ex calciatore, ha parlato di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Come scrive m.tuttomercatoweb.com
Colonnese: "Hojlund? Il Napoli ha trovato un giocatore fondamentale" - Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex difensore Francesco Colonnese. Riporta m.tuttomercatoweb.com