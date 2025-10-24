Colombia Trump impone sanzioni al presidente Petro
(Adnkronos) – L’Amministrazione Trump ha imposto sanzioni contro il presidente della Colombia, Gustavo Petro, intensificando lo scontro con Bogotá, accusata da Washington di favorire il traffico internazionale di droga. Le misure, annunciate dall’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro americano, colpiscono quattro persone, inserite nella lista dei “cittadini appositamente designati”, tra cui . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
