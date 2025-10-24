Cologno incidente in via Bergamo | grave un motociclista di 19 anni
Cologno. È di un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Bergamo, nella zona nord del paese. Un’auto e una moto si sono scontrate lungo la strada e ad avere la peggio è stato il motociclista, classe 2006, le cui condizioni sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, insieme alla poliza locale di Cologno al Serio, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico, rallentato durante le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
