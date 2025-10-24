Collina spiega | Mondiale per club? Una manifestazione interessante con esito positivo! Difficoltà con il clima ma ha aiutato per questo motivo

Collina ha spiegato all’interno della Sala Carlo Scarpe del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, gli effetti positivi del Mondiale per Club Presente a Roma, nella sala Carlo Scarpa del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, ha condiviso alcune riflessioni sulle novità introdotte nel mondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

collina spiega mondiale clubCollina: "Mondiale per Club utile per testare il clima. Vi spiego perché Var e Refcam" - Presente a Roma per parlare all'interno della sala Carlo Scarpa del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Pierluigi Collina ha parlato delle. Riporta tuttomercatoweb.com

