Collina | Il Mondiale per Club è una competizione stimolante e destinata a ottenere sicuramente successo Ansa
Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri Fifa, ha parlato al talk andato in scena al Maxxi di Roma. Sull’introduzione della “Ref Cam”, in particolare, Collina ammette come «l’obiettivo era di far vivere a chi guarda la partita dalla tv un’esperienza diversa». Riporta Ansa: «Nessuno aveva mai visto quello che vede l’arbitro durante la partita. Abbiamo fatto un investimento che ci ha permesso di offrire questa nuova esperienza» Le parole di Collina. Ha dichiarato riguardo il Mondiale per Club: «È stata una competizione molto interessante, bella e stimolante. Per noi è la prima volta che facciamo una competizione del genere con i club, come Fifa, e per gli arbitri, più abituati ad arbitrare competizioni con squadre nazionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
