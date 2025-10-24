Collegio Europeo | via Azzali dopo 23 anni

Parmatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’apertura del festival Futuro Presente l’ormai ex Presidente del Collegio Europeo Cesare Azzali ha annunciato il cambio alla guida della Fondazione.Nella mattinata di oggi, infatti, si è ritrovata l’assemblea dei soci del Collegio (Unione Parmense degli Industriali, Università di Parma e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Collegio Europeo Via Azzali