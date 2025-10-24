Collegio Europeo | via Azzali dopo 23 anni

Durante l’apertura del festival Futuro Presente l’ormai ex Presidente del Collegio Europeo Cesare Azzali ha annunciato il cambio alla guida della Fondazione.Nella mattinata di oggi, infatti, si è ritrovata l’assemblea dei soci del Collegio (Unione Parmense degli Industriali, Università di Parma e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it