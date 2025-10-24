Colleferro Scalo Incidente su Via Romana Tra autovetture coinvolte in un tamponamento In ospedale la donna alla guida dell’auto centrale

Cronache Cittadine COLLEFERRO SCALO – Intorno alle ore 19 di oggi, 24 Ottobre, a Colleferro Scalo, su Via Romana si è verificato L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro Scalo. Incidente su Via Romana. Tra autovetture coinvolte in un tamponamento. In ospedale la donna alla guida dell’auto centrale

