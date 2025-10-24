Arezzo, 24 ottobre 2025 – Prosegue la collaborazione tra la Sangiovannese e la Passione Valdarno Volley, due realtà sportive che stanno costruendo un legame sempre più solido nel segno dei valori condivisi: passione, appartenenza e spirito di squadra. In occasione della gara di Serie D in programma domenica 26 ottobre allo stadio Virgilio Fedini che vedrà gli azzurri opposti alla Colligiana, le ragazze della Passione Valdarno saranno sugli spalti per sostenere i colori biancazzurri. Un gesto simbolico, ma dal grande significato, che testimonia quanto le due società vogliano rafforzare la sinergia tra calcio e pallavolo, unite dalla passione per il territorio e in particolare per la città di San Giovanni che ha ormai adottato la squadra di pallavolo che nasce nella vicina Figline Poche ore dopo, alle 18 al Palagalli, toccherà proprio alla formazione di coach Mauro Chiappafreddo scendere in campo per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Collaborazione tra la Sangiovannese e la Passione Volley