Coldiretti Veneto incontra a Padova i candidati alla presidenza della Regione

Padovaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coldiretti Veneto chiama a raccolta la politica regionale per un confronto aperto sul futuro dell’agricoltura e del territorio. Lunedì 27 ottobre alle ore 10 al Gran Teatro Geox di Padova gli agricoltori di Coldiretti Veneto incontreranno i candidati per presentare ufficialmente “Il Veneto che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

