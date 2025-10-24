Coldiretti certifica | per le castagne è un’annata speciale
FIRENZE – Tante castagne così, belle e sane, non si vedevano da tantissimi anni. Almeno una decina secondo i castanicoltori e sicuramente prima della diffusione su larga scala del cinipide galligeno nel 2008 che dopo pochi anni avrebbe quasi azzerato la produzione di marroni e castagne rischiando di mandare a gambe all’aria un settore che conta almeno nove mila aziende agricole quasi esclusivamente a conduzione famigliare. Dal Mugello alla Lunigiana, dalla montagna aretina a quella amiatina e pistoiese, dalla Garfagnana all’Alta Versilia è una stagione d’oro per la regina del bosco, l’ultimo dei frutti estivi raccolto proprio in questi giorni tra le selve. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
