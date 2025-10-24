colazione alle bahamas gratis a casa dei residenti

di Laura De Benedetti Bahamas. Il luogo evoca subito paesaggi caraibici, spiagge con le palme, acque cristalline con tutte le sfumature d’azzurro e di blu tra cielo e mare. Ma andando appena più in profondità è possibile scoprire l’anima della popolazione locale, gioiosa ed ospitale: vale davvero la pena fare un viaggio in questo arcipelago, ad un’ora di aereo da Miami e da Cuba, per conoscerla. Nel 1975, a soli due anni dall’indipendenza conquistata dalla Gran Bretagna, i bahamensi, infatti, hanno dato il via al programma People to People (P2P) aprendo letteralmente le loro case ai turisti, e invitandoli (gratis) a colazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

