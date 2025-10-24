Colantuono convinto | I dubbi su Chivu sono stati eliminati Inter in corsa scudetto! Sul Napoli dico…

Inter News 24 L’ex allenatore Stefano Colantuono ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e sull’Inter in vista dello scontro diretto di domani in Serie A. Intervistato da TMW, l’ex allenatore Stefano Colantuono ha voluto dire la sua in avvicinamento al big match di domani al Maradona tra Napoli e Inter. SU NAPOLI INTER – « Il Napoli ha avuto delle assenze, i due passi falsi possono anche essere riconducibili all’avvio del campionato che direi è stato abbastanza importante. Sono convinto che si rimetterà subito in pista, ho visto un Conte arrabbiato. La partita è difficile per il Napoli ma anche per l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Colantuono convinto: «I dubbi su Chivu sono stati eliminati, Inter in corsa scudetto! Sul Napoli dico…»

