Cogorno la ragazza segregata e violentata era già stata stuprata dallo stesso uomo gip convalida arresto
La prima volta lei non lo aveva denunciato perché spaventata per le minacce di morte che aveva ricevuto. Pochi giorni dopo lui si è presentato di nuovo Convalidato dal gip il fermo dell'uomo di 35 anni di origine marocchina accusato di aver sequestrato e stuprato una ragazza di 25 anni che av.
La giovane vittima costretta a salire in auto a Cogorno e condotta nell'abitazione dell'uomo. L'arresto è scattato poche ore dopo grazie all'intervento dei Carabinieri
