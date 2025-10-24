Cogliate aumenta la mensa scolastica ad anno in corso brutta sorpresa sul portale

Ilnotiziario.net | 24 ott 2025

A Cogliate la mensa scolastica aumenta ad anno scolastico in corso. Brutta sorpresa per le famiglie con i bambini che frequuentano la mensa scolastica e che solo in questi giorni, a un mese dall’inizio dell’anno scolastico, hanno scoperto che il buono pasto è aumentato di quasi 50 centesimi.   Il nuovo costo del pasto quotidiano . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

