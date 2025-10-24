CodeWeek 2025 | al Fermi di Aragona gli studenti insegnano il futuro in codice

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto Fermi di Aragona ha celebrato la CodeWeek 2025 con l’iniziativa “Studenti che insegnano: il futuro in codice”, durante la quale gli studenti del triennio dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni hanno guidato i compagni delle seconde classi in laboratori di coding, stampa 3D. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

