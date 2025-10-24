Cna laboratori artigianali per bambini durante la fiera di San Crispino
Cna annovera da tanti anni, tra le sue iniziative storiche, i laboratori artigianali rivolti ai più piccoli. Lo fa col progetto ‘Detto fatto’ nelle scuole elementari oppure partecipando alle fiere sul territorio. Lo scorso fine settimana proprio sotto la sede Cna di Corso Mazzini 50 lo stand è stato allestito in occasione della Fiera dell’artigianato e della canapa che si è tenuta a Gambettola. Sabato 25 Cna sarà presente alla tradizionale Fiera di San Crispino in occasione della festa del Patrono dei calzaturieri di San Mauro Pascoli. In piazza Mazzini gli imprenditori di Cna si metteranno in gioco trasferendo ai ragazzi l’emozione del lavoro manuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
