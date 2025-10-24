Club Italiano Delorean Raduno dei collezionisti a Villa Beretta Magnaghi
Arriva la proroga della mostra per tutti i weekend di novembre. Non solo: domani, a partire dalle ore 11 è in programma il raduno del Club Italiano Delorean. Ma facciamo un passo indietro. Infinity Events, in collaborazione con Ritorno al Futuro Italia APS, presenta per tutti i weekend fino a fine novembre (data ulteriormente prorogata) a Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone (MI) Back in time - The Exhibition, l’esposizione mondiale della collezione del film Ritorno al futuro. La mostra organizzata in occasione del 40° anniversario dell’uscita del primo film del 1985, espone le intere collezioni private del Back To The Future Museum per un viaggio indimenticabile nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
