Clizia Incorvaia fa una rivelazione shock su Francesco Sarcina Ecco con chi mi tradiva
Clizia Incorvaia ha parlato senza filtri dei momenti più dolorosi della sua vita privata, raccontando come i tradimenti ripetuti del passato abbiano minato la sua autostima e lasciato cicatrici profonde. La showgirl e influencer ha rivelato quanto ci siano voluti anni di lavoro su sé stessa per tornare a sentirsi sicura e a superare le ferite emotive. Ospite di La Volta Buona di Caterina Balivo, la 45enne ha parlato apertamente del tema tradimenti, raccontando il senso di fragilità e insicurezza che l’ha travolta quando, a suo dire, scoprì di essere stata tradita da «quella persona» con «miliardi di persone». 🔗 Leggi su Donnapop.it
