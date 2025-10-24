Clima d’assedio | le piazze anti-Israele arrivano fino ai cancelli di Leonardo

In diverse città italiane si moltiplicano le manifestazioni legate al conflitto in Medio Oriente. Cortei e sit-in che, in alcuni casi, stanno creando tensioni e disagi anche nei pressi di aziende strategiche come Leonardo, il principale gruppo italiano della difesa e dell’aerospazio. L’episodio più recente si è verificato a Torino, dove una protesta ha causato momenti di tensione davanti alla sede dell’azienda. Il CEO di Leonardo, Roberto Cingolani, ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per il clima di pressione che si è venuto a creare intorno all’azienda: “Un giorno sì e uno no siamo attaccati da sedicenti pacifisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Clima d’assedio: le piazze anti-Israele arrivano fino ai cancelli di Leonardo

