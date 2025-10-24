Claudio Baglioni pronto a tornare con Piano di volo Solotris | tre date al teatro Pirandello tutte sold out
Tre date consecutive e tre “tutto esaurito”. Claudio Baglioni torna ad Agrigento polverizzando tutti i record di vendite senza lasciare neanche una poltrona libera in plate. In questo periodo è impegnato con il tour “Piano di volo Solotris”, la terza e ultima parte del progetto “Solo”, che da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
