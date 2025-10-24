Claudio Baglioni da Roma parte l’ultima tranche del tour Piano di volo SOLOtris

Parte dal Teatro dell’Opera di Roma l’ultima parte di Piano di volo SOLOtris, il tour nei grandi teatri lirici italiani di Claudio Baglioni. In attesa del GrandTour La vita è adesso 2026, che prenderà il via il 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia e si svilupperà in 40 straordinari luoghi nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese, lunedì 27 ottobre decolla dal Teatro dell’Opera di Roma l’ultima parte di Piano di volo SOLOtris, l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di Claudio Baglioni che, dopo il successo dei tour SOLO e SOLObis, riprende e termina il suo percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri classici. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Claudio Baglioni, da Roma parte l’ultima tranche del tour Piano di volo SOLOtris

