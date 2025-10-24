Classifica green? Esultare è fuori luogo le strade di Parma sono la realtà
“L’esultanza di questi giorni da parte dell’amministrazione comunale per il piazzamento nella classifica tra le città più ‘green’ d’Italia appare quanto meno fuori luogo. A Parma ci sono parchi, piste ciclabili e isole pedonali, ma se le piante cadono e le nuove piantumazioni non vengono gestite. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
