Classifica green? Esultare è fuori luogo le strade di Parma sono la realtà

Parmatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’esultanza di questi giorni da parte dell’amministrazione comunale per il piazzamento nella classifica tra le città più ‘green’ d’Italia appare quanto meno fuori luogo. A Parma ci sono parchi, piste ciclabili e isole pedonali, ma se le piante cadono e le nuove piantumazioni non vengono gestite. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

