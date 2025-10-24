Classifica FIMI dal 17 al 23 ottobre 2025 | Irama vola negli album il ritorno di Angelina Mango al settimo posto

E’ Irama a conquistare il vertice degli album nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 17 al 23 ottobre 2025: Antologia della vita e della morte, il suo ultimo lavoro, va subito in vetta. Caramé di Angelina Mango, che segna il ritorno sulle scene della cantante, si ferma invece alla #7. Nei singoli niente scalfisce invece il dominio di Questa domenica di Olly & Jvli. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli –  Questa domenica. Ernia & Kid Yugi –  Fellini. Ernia –  Per te. Olly –  Balorda nostalgia. HuntrX, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast –  Golden. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

