Classifica FIMI dal 17 al 23 ottobre 2025 | Irama vola negli album il ritorno di Angelina Mango al settimo posto
E’ Irama a conquistare il vertice degli album nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 17 al 23 ottobre 2025: Antologia della vita e della morte, il suo ultimo lavoro, va subito in vetta. Caramé di Angelina Mango, che segna il ritorno sulle scene della cantante, si ferma invece alla #7. Nei singoli niente scalfisce invece il dominio di Questa domenica di Olly & Jvli. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli – Questa domenica. Ernia & Kid Yugi – Fellini. Ernia – Per te. Olly – Balorda nostalgia. HuntrX, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast – Golden. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
