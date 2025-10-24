Classica oltre i confini con l’Ente Concerti

Taglio del nastro il 16 novembre per la 66ª stagione dell’ Ente Concerti che si svolgerà al Teatro Sperimentale e all’ Auditorium Scavolini. "Il fil rouge del cartellone di quest’anno – sottolinea Federico Mondelci, direttore artistico dell’Ente Concerti – è: Classica oltre i confini. Bisogna varcare i confini della musica perché dal ‘500 ad oggi la nostra civiltà occidentale ha avuto un’evoluzione talmente importante nel linguaggio musicale che nessuno oggi ha più il coraggio di cimentarsi in un rinnovato messaggio che abbia il peso specifico del grande passato". Ecco dunque che la stagione coniuga i capolavori della tradizione musicale occidentale con nuove prospettive d’ascolto, accostando repertorio classico e musica del Novecento, fino a esplorare territori più recenti come il jazz e l’ elettronica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

