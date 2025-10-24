Class action contro Acqualatina | Servizio idrico a singhiozzo e disagi

La Confail di Latina sta avviando una class action contro Acqualatina per la perdurante interruzione del servizio idrico nei quartieri Gionchetto e PantanaccioLo sportello del consumatore ha ricevuto in queste settimane numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti nei due quartieri e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

