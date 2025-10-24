Clamoroso Napoli de Bruyne in Arabia | Lo hanno venduto

Glieroidelcalcio.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In bilico il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli, clamorosamente l’ex City potrebbe lasciare il club per approdare in Arabia Saudita Dopo la clamorosa batosta contro il PSV Eindhoven nella terza giornata di Champions League, in cui gli olandesi hanno inflitto un durissimo e pesantissimo risultato ai partenopei, questa sconfitta si aggiunge a quella rimediata nella prima giornata di competizione europea, quando il Napoli aveva perso in casa del Manchester City. Tuttavia, oggi il Napoli è naturalmente a soli tre punti nella classifica europea, grazie a quelli conquistati contro lo Sporting. Nel frattempo, per il Napoli è già tempo di tornare in campo per il campionato, dove l’ Inter – reduce da un’importante vittoria con l’Union SG – vive una situazione completamente diversa. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

clamoroso napoli de bruyne in arabia lo hanno venduto

© Glieroidelcalcio.com - Clamoroso Napoli, de Bruyne in Arabia: “Lo hanno venduto”

Altri contenuti sullo stesso argomento

clamoroso napoli de bruyneDe Bruyne via da Napoli già a gennaio: l’indiscrezione bomba lanciata da Sparnelli - Massimo Sparnelli ha lanciato una clamorosa indiscrezione: Kevin De Bruyne potrebbe salutare Napoli già a gennaio. Come scrive dailynews24.it

clamoroso napoli de bruyneClamoroso retroscena: "De Bruyne l'ha voluto Allegri al Napoli, non Conte" - A sostenerlo è Mimmo MAlfitano, storica firma de 'La Gazzetta dello Sport', intervenuto quest'oggi ai micr ... Si legge su msn.com

clamoroso napoli de bruynePSV Eindhoven-Napoli 6-2, pagelle e tabellino: De Bruyne non si accende mai, Buongiorno e Lucca disastrosi - McTominay (doppietta) illude i campioni d'Italia, poi è notte fonda: il PSV la ribalta con l'autorete di Buongiorno e con il contropiede di Saibari. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Clamoroso Napoli De Bruyne