Clamoroso Napoli altro infortunio in vista dell’Inter | c’è frattura!
Non c’è pace per il Napoli in vista della cruciale sfida di sabato contro l’Inter. Dopo il forfait di Rasmus Hojlund, che non prenderà parte alla gara contro i nerazzurri per via di un problema fisico, si ferma anche Alex Meret. Una brutta grana per Antonio Conte, che dovrà fare a meno del proprio portiere proprio in un match così importante. La sfida è in programma per domani alle ore 18:00 sul terreno di gioco del Maradona di Napoli. Infortunio per Meret, attiva la conferma del club: le condizioni del portiere. Tramite un comunicato riportato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato le condizioni di Alex Meret dopo l’infortunio rimediato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
dell'ex SSC Napoli: "Vogliono De Bruyne già a gennaio" CLAMOROSO: http://bit.ly/47jzLMD - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso capitombolo del Napoli: il Toro vince grazie al gol dell'ex del Cholito Simeone alzando oneste barricate nel secondo tempo. Di Lorenzo pare quello di Spagna-Italia all'Europeo, Juan Jesus impresentabile, Lucca oggetto misterioso. Spinazzola e P - X Vai su X
Infortunio Rrahmani, tempi più lunghi: niente Inter, quando torna il difensore del Napoli - Secondo il Corriere dello Sport, Rrahmani ci proverà per il turno infrasettimanale a Lecce; se non riuscisse a farcela allora rientrerebbe per Napoli- Segnala msn.com
Infortunio Milinkovic Savic, cosa è successo e il clamoroso retroscena su Napoli-Genoa - Milinkovic Savic diserta il ritiro della nazionale serba per un infortunio che già da qualche giorno tormentava il portiere ... msn.com scrive
Napoli, altro guaio: infortunio anche per Politano, cosa si è fatto - Una brutta notizia via l'altra per il Napoli: non solo Lobotka, infortunio anche perMatteo Politano. Segnala calciomercato.com