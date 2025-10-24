Clamorosa svolta nell’indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella | arresti domiciliari per un funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto
Una svolta clamorosa scuote le indagini sull’ omicidio di Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Siciliana: la Dia ha notificato gli arresti domiciliari a F.P., ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto, accusato di depistaggio. A rendere noto il provvedimento è la Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia. Secondo gli inquirenti, F.P. avrebbe deliberatamente ostacolato le indagini sul delitto, avvenuto negli anni ’80, sottraendo e facendo sparire un elemento chiave: un guanto in pelle rinvenuto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer. Il reperto, ritenuto fondamentale per risalire agli autori dell’omicidio, non è mai stato repertato né sequestrato, e oggi resta irreperibile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
