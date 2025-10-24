Clamorosa svolta nell’indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella | arresti domiciliari per Filippo Piritore

Lanotiziagiornale.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una svolta clamorosa scuote le indagini sullomicidio di Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Siciliana: la Dia  ha notificato gli arresti domiciliari  a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto, accusato di depistaggio. A rendere noto il provvedimento è la Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia. Secondo gli inquirenti, Piritore avrebbe deliberatamente ostacolato le indagini sul delitto, avvenuto negli anni ’80, sottraendo e facendo sparire un elemento chiave: un guanto in pelle  rinvenuto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

clamorosa svolta nell8217indagine sull8217omicidio di piersanti mattarella arresti domiciliari per filippo piritore

© Lanotiziagiornale.it - Clamorosa svolta nell’indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella: arresti domiciliari per Filippo Piritore

Altri contenuti sullo stesso argomento

Delitto di Garlasco, clamorosa svolta: indagato per corruzione il magistrato che scagionò Sempio. I genitori di Andrea per sette ore in caserma - Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – Ennesima, clamorosa svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Clamorosa Svolta Nell8217indagine Sull8217omicidio