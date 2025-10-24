Clamorosa svista nelle liste FdI per le regionali in Campania | Gennaro Sangiuliano detto Genny nato nel 1862

Il 6 giugno 1862 è la data in cui sarebbe nato il candidato indicato come capolista di Fratelli d’Italia in Campania, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Quello che è evidentemente un semplice errore di battitura, un 8 al posto al 9, è comparso questa mattina alla presentazione della lista del partito di Giorgia Meloni per le elezioni regionali in Campania, previste per il 23 e il 24 novembre. La svista avrebbe formalmente potuto escludere Sangiuliano dalle elezioni, ma i dati anagrafici, si apprende da fonti del tribunale, sono stati prontamente corretti e così «Gennaro Sangiuliano detto Genny nato a Napoli il 6 giugno del 1962 », potrà legittimamente correre in Campania. 🔗 Leggi su Open.online