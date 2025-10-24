Civitanovese a caccia di una punta Su Tittarelli c’è molta concorrenza

Proseguono i contatti per assicurarsi un attaccante in casa Civitanovese. Il nome caldo resta quello di Gabriele Tittarelli, in uscita dalla Jesina, ma sul classe 1994 sembra esserci l’interesse di diverse società tra cui Fabriano, Aurora Lube Treia e qualche realtà umbra. Vincere la loro concorrenza non sarà affatto semplice. Perciò, sul taccuino erano finiti anche altri profili. Oltre ad Antonio Solmonte (Fermana) e Filippo Papa (Chiesanuova), sarebbe stato effettuato un tentativo per Vittorio Satalino, trequartista ex Fossombrone attualmente in forza al Costa Orientale Sarda. L’ipotesi è già tramontata, anche considerando che il 2006 milita in serie D (girone G) ed alla Civitanovese dovrebbe scendere di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

