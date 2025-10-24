Cittadinanza onoraria di Vasto all' arcivescovo Bruno Forte

Chietitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arcivescovo Bruno Forte cittadino onorario di Vasto: la proposta è stata depositata dal sindaco Francesco Menna al consiglio comunale«La prossima riunione dell’assise civica esaminerà la proposta che ho provveduto a depositare a nome della giunta comunale di conferire la cittadinanza onoraria a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

