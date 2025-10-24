Cisgiordania Vance ferma l’annessione
Il vicepresidente Usa: «Quella mozione è stato uno stupido stratagemma». E Netanyahu rilancia: «Proposta dell’opposizione». Rubio atterra a Tel Aviv per verificare l’attuazione del piano di pace mentre Trump pensa di allargare gli Accordi di Abramo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Radio1 Rai. . #Gaza Si cerca di puntellare la tregua. A complicare le trattative il voto della #Knesset sull’annessione della #Cisgiordania. Staffetta di inviati Usa (Vance, Rubio e prima Witkoff e Kushner) per evitare che salti la fragile tregua. Il racconto dell’invi - facebook.com Vai su Facebook
Per iniziativa dei deputati più estremisti è stata approvata in via preliminare una legge per annettere parti della Cisgiordania, nonostante la nota contrarietà di Trump Vance: “una cosa molto stupida” “un insulto”. - X Vai su X