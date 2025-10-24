Cisgiordania ministro israeliano Ben Gvir urla per le vie di un villaggio palestinese | Tutte le vostre case saranno mie - VIDEO

Il ministro Ben-Gvir rivendica case palestinesi e la Knesset approva la sovranità israeliana sulla Cisgiordania: un passo verso l'annessione e la cancellazione di un popolo Nuovo video choc riguardante il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. In questo caso, il politi.

La Knesset ha votato a favore del disegno di legge sull'annessione della Cisgiordania occupata, proposto dal parlamentare, Avi Maoz, del partito di estrema destra, Noam. Lo fanno sapere i media israeliani, secondo i quali il primo ministro, Benjamin Netanya - facebook.com Vai su Facebook

Ho chiesto al ministro Tajani se quando ha detto "il diritto internazionale conta fino a un certo punto" intendeva che in effetti le sanzioni poste finora contro i coloni israeliani in Cisgiordania sono poco efficaci "Siamo pronti a sanzionarli ancora" ha risposto @R - X Vai su X

Un voto al parlamento israeliano non è proprio piaciuto agli Stati Uniti - I deputati più estremisti hanno approvato in via preliminare una legge per annettere parti della Cisgiordania, nonostante la nota contrarietà di Trump ... Lo riporta ilpost.it

Israele, Netanyahu ferma l’annessione della Cisgiordania - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Israele non annetterà la Cisgiordania altrimenti perderebbe il sostegno Usa ... interris.it scrive

Trump: «Israele non farà nulla in Cisgiordania» - «Israele non farà nulla in Cisgiordania, non abbiate timore», ha detto Donald Trump alla Casa Bianca rispondendo alla domanda di una reporter francese se il voto della Knesset per la sovranità su quel ... ilsole24ore.com scrive