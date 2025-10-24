Cisgiordania ministro israeliano Ben Gvir urla per le vie di un villaggio palestinese | Tutte le vostre case saranno mie - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Ben-Gvir rivendica case palestinesi e la Knesset approva la sovranità israeliana sulla Cisgiordania: un passo verso l’annessione e la cancellazione di un popolo Nuovo video choc riguardante il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. In questo caso, il politi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Cisgiordania, ministro israeliano Ben Gvir urla per le vie di un villaggio palestinese: "Tutte le vostre case saranno mie" - VIDEO

