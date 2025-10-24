Cisgiordania media | Coloni bruciano auto e aggrediscono agricoltori palestinesi Israele | Hamas potrebbe restituire i corpi di altri 8 ostaggi

Cisgiordania, media: "Coloni bruciano auto e aggrediscono agricoltori palestinesi". Israele: "Hamas potrebbe restituire i corpi di altri 8 ostaggi"

Will Media. . La storia che devi conoscere oggi, giovedì 23 ottobre: la Knesset, cioè il parlamento israeliano, ha approvato in prima lettura l'annessione formale della Cisgiordania occupata. La decisione non è ancora ufficiale, dato che mancano ancora tre vota - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, le news di oggi. Rubio: “L’annessione della Cisgiordania da parte di Israele minaccia la pace” - X Vai su X

L'ira del Vaticano contro i coloni in Cisgiordania, violenze sui contadini palestinesi che raccolgono olive - Non passa giorno che dalla Cisgiordania non arrivino in Vaticano notizie del sistematico e metodico progetto di espropriare le terre coltivate e abitate dai palestinesi, molti dei quali ... Secondo ilmessaggero.it

'I coloni e l'esercito israeliano attaccano gli agricoltori in Cisgiordania' - 237 ulivi, mentre 33 palestinesi sono stati uccisi in incidenti correlati, secondo la Commis ... Come scrive ansa.it

“Arrivano di notte e distruggono tutto”: Cisgiordania, il racconto delle violenze di soldati e coloni israeliani. E il piano politico che c’è dietro - “Entrano di notte, arrivano con i blindati”, racconta al Fatto Quotidiano il palestinese Ali, 36 anni e padre di tre figli. ilfattoquotidiano.it scrive