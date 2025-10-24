Ciro Solimeno tra gossip e polemiche | mentre Martina e Gianmarco vivono la nuova storia lui pubblica sponsorizzazioni… senza ADV

Negli ultimi giorni, i fan di Uomini e Donne non parlano d'altro: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono ormai ufficialmente una coppia e sono stati avvistati anche ieri sera insieme all'evento di X Factor. Ciro, che si era mostrato deluso e "tradito", ha contattato diversi esperti di gossip per raccontare la sua versione, presentandosi quasi come vittima della situazione. Ma. è davvero a casa a piangere? A quanto pare no. Negli ultimi giorni, l'ex fidanzato di Martina ha iniziato a pubblicare sui social diverse collaborazioni con brand (tra cui Nivea Men) che però non risultano segnalate correttamente.

