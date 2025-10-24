Circeo e Sabaudia il Lazio investe in sicurezza e legalità

Circeo, 24 ottobre 2025 – “Grazie agli oltre 7 milioni di euro stanziati in questi anni di Giunta Rocca, la sicurezza è tornata centrale nelle politiche della Regione Lazio. Anche a San Felice Circeo e Sabaudia, dove oggi mi sono recata in visita, ho potuto constatare dalla viva voce di amministratori locali e agenti di polizia locale l’apprezzamento per le misure varate a sostegno di Enti Locali e Polizia locale in ambito di Sicurezza e legalità. Un’automobile, un motoveicolo o un drone possono significare molto per Corpi di Polizia che aspettavano risorse regionali da oltre dieci anni e che spesso si trovano ad operare con mezzi datati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it