Ciottoli di fiume al posto dello sterrato
La contrada Fracaiolo ritorna a splendere: una zona di pregio della città resa più bella e funzionale grazie a un intervento di riqualificazione che ha comportato il rifacimento della pavimentazione. Da qualche giorno, la contrada appare trasformata con i ciottoli di fiume che hanno sostituito lo sterrato, ponendo fine ai disagi dei residenti e di chiunque transitasse lungo la via adiacente l’antico lavatoio. La riapertura della via è prevista per oggi. Polvere o pozzanghere, a seconda delle condizioni meteorologiche, caratterizzavano da anni il tratto di strada creando un brutto colpo d’occhio, così come la zona di accesso, in asfalto e calcestruzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Reperto del mese di settembre 2025: ciottoli di fiume per la bollitura dei liquidi In diverse capanne del villaggio di Genna Maria sono stati rinvenuti presso i focolari numerosi ciottoli di fiume. Tale associazione presuppone che essi siano stati utilizzati a contatto - facebook.com Vai su Facebook
Ciottoli di fiume al posto dello sterrato - La contrada Fracaiolo ritorna a splendere: una zona di pregio della città resa più bella e funzionale grazie a ... Si legge su ilgiorno.it