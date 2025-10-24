ciottoli di fiume al posto dello sterrato

La contrada Fracaiolo ritorna a splendere: una zona di pregio della città resa più bella e funzionale grazie a un intervento di riqualificazione che ha comportato il rifacimento della pavimentazione. Da qualche giorno, la contrada appare trasformata con i ciottoli di fiume che hanno sostituito lo sterrato, ponendo fine ai disagi dei residenti e di chiunque transitasse lungo la via adiacente l’antico lavatoio. La riapertura della via è prevista per oggi. Polvere o pozzanghere, a seconda delle condizioni meteorologiche, caratterizzavano da anni il tratto di strada creando un brutto colpo d’occhio, così come la zona di accesso, in asfalto e calcestruzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

