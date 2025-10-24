Cioccolato bene comune all' ex Mercato Coperto nasce un polo museale immersivo a base di cacao

Il Mercato Coperto torna a vivere con la Casa del Cioccolato, il progetto di Eugenio Guarducci, di tanti soci privati e del Comune di Perugia (giunta Romizi). Anteprima per autorità e stampa, a cantiere ancora aperto, per il nuovo spazio museale (e non solo) nel cuore della città.“Il cioccolato è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it