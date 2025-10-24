Cioccolatini avvelenati per uccidermi Lo strano caso del presidente dell’Ecuador la polveriera Venezuela e gli spettri della Cia

Roma, 24 ottobre 2025 – Il Sudamerica potrebbe tornare a ribollire se mai il continente abbia trovato momenti di pace sociale continui fra dittature, colpi di Stato, economia fragile, criminalità, tempeste sociali e ambientali. Ogni momento nascono attriti che potrebbero portare a conseguenze drammatiche. L’ultimo avvertimento in queste ore viene dall’ Ecuador, il cui presidente, il giovanissimo Daniel Noboa - 37 anni ma già al secondo mandato pur se il primo era stato più breve perché subentrato al capo di Stato dimessosi -, ha dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di avvelenamento con cioccolatini e marmellata, ricevuti durante un evento pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

