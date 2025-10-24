Cinque milioni e mezzo per riparare al maltempo a Latisana Lignano e Aquileia
Continuano gli stanziamenti per riparare i danni da maltempo: l'ultimo, datato a oggi, 24 ottobre, vale cinque milioni e 550mila euro. Non sono destinati ai restauri dopo il meteo avverso di ieri, ma a quelli necessari dopo le bombe d'acqua del 22 settembre: i fondi verranno usati per i comuni di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
