Cinque milioni e mezzo per riparare al maltempo a Latisana Lignano e Aquileia

Udinetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano gli stanziamenti per riparare i danni da maltempo: l'ultimo, datato a oggi, 24 ottobre, vale cinque milioni e 550mila euro. Non sono destinati ai restauri dopo il meteo avverso di ieri, ma a quelli necessari dopo le bombe d'acqua del 22 settembre: i fondi verranno usati per i comuni di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Cinque Milioni Mezzo Riparare