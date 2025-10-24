Cinque incidenti sul lavoro in poche ore | un morto e 4 feriti La vittima è 68enne | precipitato in un cantiere edile

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un morto e quattro seri infortuni sul posto di lavoro nel giro di poche ore. In provincia di Napoli, a San Vitaliano, il titolare di una ditta edile di 68 anni, Vincenzo Bolero, stava effettuando un sopralluogo in un cantiere quando è precipitato da un’altezza di sette metri, perdendo la vita sul colpo. L’incidente mortale si è verificato nella mattinata di venerdì 24 ottobre, nell’area di un distributore di carburante che si trova tra via Ponte delle Tavole e via Moggia. Subito arrivati sul posto i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna. Indagini in corso per chiarire dinamica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cinque incidenti sul lavoro in poche ore un morto e 4 feriti la vittima 232 68enne precipitato in un cantiere edile

© Ilfattoquotidiano.it - Cinque incidenti sul lavoro in poche ore: un morto e 4 feriti. La vittima è 68enne: precipitato in un cantiere edile

Scopri altri approfondimenti

cinque incidenti lavoro pocheInfortuni, si muore anche andando al lavoro: un fenomeno in crescita. In un anno cinque vittime e oltre duemila incidenti - La Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata ieri dall’Anmil a Pasiano di Pordenone, grazie alla sinergia con la giunta guidata dal sindaco ... Da ilgazzettino.it

Quattro morti sul lavoro in poche ore a Roma, Torino, Catania e Monza. Gravi altri tre operai - La prima vittima era un operaio di 69 anni: è precipitato con il cestello di una gru da ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Incidenti sul lavoro, nel Lazio 15mila in sei mesi: il 30% riguarda gli artigiani - Nel primo semestre del 2025, infatti, nel Lazio ci sono stati 14. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cinque Incidenti Lavoro Poche