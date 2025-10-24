Cinque incidenti sul lavoro in poche ore | un morto e 4 feriti La vittima è 68enne | precipitato in un cantiere edile
Un morto e quattro seri infortuni sul posto di lavoro nel giro di poche ore. In provincia di Napoli, a San Vitaliano, il titolare di una ditta edile di 68 anni, Vincenzo Bolero, stava effettuando un sopralluogo in un cantiere quando è precipitato da un’altezza di sette metri, perdendo la vita sul colpo. L’incidente mortale si è verificato nella mattinata di venerdì 24 ottobre, nell’area di un distributore di carburante che si trova tra via Ponte delle Tavole e via Moggia. Subito arrivati sul posto i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna. Indagini in corso per chiarire dinamica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
