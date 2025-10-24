Cinque giorni golosi per fare la festa al pesce
La prossima settimana torna " Il Pesce fa Festa " la grande sagra d’autunno organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune di Cesenatico, il sostegno di RomagnaBanca Credito Cooperativo come main sponsor e la collaborazione di Cooperativa stabilimenti balneari, Cesenatico Camping Village e Radio Studio Delta. L’appuntamento è da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre, per cinque giorni dedicati alla valorizzazione del pesce fresco dell’Adriatico e dei ristoranti di Cesenatico. Oltre agli stand gastronomici, seguendo una linea tracciata negli ultimi anni per dare maggiore spessore all’evento, ci saranno anche spettacoli, intrattenimenti musicali ed iniziative culturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
